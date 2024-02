Sklep Google Play: trojan trafił do 100 tys. telefonów

W efekcie do urządzenia z Androidem może w ten sposób trafić na przykład trojan bankowy - gdy dropper skutecznie dostanie się do katalogu sklepu Google Play. W przypadku kampanii obserwowanej od listopada 2023 roku, liczby robią wrażenie. Jak ustalono, droppery zostały od tamtego czasu wykorzystane do instalacji trojana Anatsa wielokrotnie, a fałszywe aplikacje trafiły przynajmniej do telefonów 100 tys. osób.