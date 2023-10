Sklep Google Play. Zmiana, która ma zwiększyć wygodę

Sklep Google Play czeka drobna, ale być może potrzebna zmiana. Jak podaje redakcja serwisu Android Police , Google przymierza się do odświeżenia strony wizualnej sklepu, a dokładniej pozbycie się jednej z jego aktualnych cech. Działanie to ma na celu poprawę doświadczeń użytkowników w trakcie wyszukiwania aplikacji.

Rozwiązanie to najwidoczniej nie podoba się przedstawicielom Google. Wynika to prawdopodobnie z faktu, że ukrywa się sam pasek wyszukiwania, przez co użytkownik musi wykonać dodatkowy gest w celu wprowadzenia korekty w polu wyszukiwania.