Zmiana w Google Chrome. Przeglądarka poprawi twoje błędy

Google poinformował na swoim blogu o nowościach dotyczących paska adresu. Firma usprawnia jego działanie na pięć sposobów, dzięki czemu użytkownicy będą mogli wyszukiwać określone strony szybciej, rzadziej popełniać błędy i otrzymywać bardziej satysfakcjonujące wyniki w porównaniu do tego, co miało miejsce do tej pory.