You.com wiąże się z niezwykle ambitnymi planami, ponieważ twórcy tego silnika wyszukiwania treści chcą zagrozić Google. Oczywiście u wielu osób wywołuje to uśmiech politowania, bo każdy przyzwyczaił się do tego, że Google jest największe i ciężko zachwiać pozycją giganta. Takie podejście nie jest dobre, jako że konkurencja to bardzo zdrowe i pożądane zjawisko.