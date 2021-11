Jak donosi 9to5Google , ​​listopadowa aktualizacja zawiera poprawki dla kilkunastu typowych luk w zabezpieczeniach urządzeń. Obejmują one szereg poprawek Google, jednak najważniejsze są trzy krytyczne luki w zabezpieczeniach, 20 luk wysokiego ryzyka i dwie luki średniego ryzyka, które zostały przez nią załatane.

Należy podkreślić, że każdy, kto obecnie korzysta z najnowszej wersji One UI 4.0 Beta, nie będzie mógł zaktualizować swojego urządzenia. Aktualizacja została oparta na Androidzie 11, więc jeżeli użytkownik dokonał samodzielnej aktualizacji do nowszej wersji systemu, nie otrzyma on opisywanej łatki.