SMS może wprowadzać w błąd. Oto przykłady

Wiadomości SMS związane ze sprzedażą w internecie lub dostawą paczki to w znakomitej większości przypadków różne formy oszustwa. Atakujący próbują w ten sposób wyłudzić dane logowania do bankowości lub karty płatniczej ofiary i finalnie - podjąć próbę kradzieży pieniędzy.

SMS-y o paczkach, rzekomo nieudanej dostawie czy sprzedaży przedmiotu przez internet regularnie trafiają do naszej redakcji. Częste zgłoszenia od czytelników w ostatnim czasie potwierdzają, że nadal trwa atak, w ramach którego fałszywe wiadomości SMS trafiają najpewniej do losowych osób, próbując zachęcić je do kliknięcia łącza w treści.

Fałszywy SMS można stosunkowo łatwo rozpoznać. Zazwyczaj jest to krótka wiadomość, z której wynika, że odbiorca teoretycznie musi coś szybko zrobić. W ostatnim czasie wezwania dotyczą zazwyczaj sprzedaży internetowej. Nadawca podszywa się pod firmę kurierską lub obsługującą serwis internetowy i deklaruje, że udało się sprzedać przedmiot. Kliknięcie linku ma prowadzić do "odbioru pieniędzy" lub "wygenerowania etykiety" dla przewoźnika. Oczywiście są to fałszywe historie.

Jeśli odbiorca nie zorientuje się, że ma do czynienia ze spreparowanym SMS-em i kliknie link, trafi na fałszywą stronę. Zależnie od formy konkretnego ataku, na miejscu może zastać formularz służący do wyłudzania danych osobowych, z konta bankowego lub karty płatniczej. Niestety najczęściej celem ataku jest doprowadzenie do kradzieży pieniędzy z konta internetowego ofiary, która nieświadomie udostępni login i hasło w spreparowanym serwisie szybkich płatności przekonana, że potwierdza odbiór pieniędzy.

Jak zawsze odradzamy więc pochopne reagowanie na wszelkie wezwania do tego typu działań, zwłaszcza te w SMS-ach lub e-mailach (które nierzadko są phishingiem). Osoby sprzedające przedmioty przez internet najlepiej zrobią sprawdzając samodzielnie w historii swojego konta, czy dany produkt udało się już sprzedać. Proces transakcyjny należy z kolei sfinalizować wyłącznie z wykorzystaniem narzędzi, które oferuje sam serwis - OLX, Allegro, Vinted lub inny, gdzie wystawiono ogłoszenie.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl