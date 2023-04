Jak rozpoznać podejrzane linki w SMS-ach?

Gdy jednak musimy na nich polegać i zachodzi konieczność weryfikacji, czy link jest prawdziwy, mamy większy problem. Wcale nie jest bowiem tak, że złośliwe linki prowadzą bezpośrednio do szemranych serwerów w Gwinei Równikowej. Zamiast tego, korzystają one z usług skracania linków . Robią tak, niestety, zarówno oszuści, jak i prawdziwi usługodawcy. SMS-y są wszak krótkie (stąd pierwsze "S" w nazwie…).

Czy sytuacja, a której musimy "odkręcać" niepewny, skrócony link , będzie się zdarzać często? Nie powinna. Stosowanie powiadomień bezpośrednich, zamiast polegania na SMS-ach (i mailach…) znacząco zmniejszy liczbę sytuacji, w których zachodzi taka potrzeba. Jednak co zrobić, gdy nie ma wyboru? Cóż, nie klikać. Zamiast tego - może warto "odkręcić" skrócony link. Jak to zrobić?

Możemy próbować rozwijać adresy samodzielnie, wykorzystując w tym celu program curl, z parametrami "head" i "follow-redirects", jak sugeruje hakerdefo, autor mini-skryptu do "od-skracania" linków . Ale kto ma na to czas? I kto ma zawsze dostępnego pod ręką curla, zwłaszcza w telefonie?

Istnieją jednak serwisy, które świadczą właśnie taką usługę demaskowania linków - należy do nich na przykład Unshorten It! , który pozwala wyświetlić adres, do którego prowadzi dany URL i wstrzymać komunikację po otrzymaniu przekierowania. W rezultacie - teoretycznie - nie tylko nie przechodzimy na potencjalnie złośliwą stronę, ale i adres docelowy nie rejestruje "kliknięcia" .

Dlaczego to ma znaczenie? Jeżeli skróconym adresem jest link "kliknij tutaj aby anulować zamówienie", przydałoby się, by mechanizm rozwijania linku nie nawiązywał przy okazji połączenia z rzeczywistym serwerem docelowym. To jeden z kilku problemów z weryfikacją krótkich linków. Odkręcając osobisty link na zewnętrznej stronie, polegamy na dodatkowej usłudze, której musimy zaufać. A szczególnie uparci przestępcy mogą oszukać i Unshorten It!, stosując... wielokrotne przekierowania.