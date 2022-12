SMS o niezapłaconym mandacie? Powinieneś o tym wiedzieć

Kolejny, groźny wariant kampanii phishingowej został wykryty przez ekspertów z CERT Polska. Zwróciły na niego uwagę również serwisy takie jak Niebezpiecznik czy Sekurak. Oszuści rozsyłają wiadomości SMS o treści: "w dniu 2.01.2023 twoj mandat zostanie przekazany do komornika z tytulu zaleglosci 5.00 PLN. Oplac teraz". Oczywiście w wiadomości znajduje się również link przekierowujący do witryny, gdzie rzekomo możemy zapłacić zaległość.

Na stronie dowiadujemy się, że za jej pośrednictwem "można zapłacić grzywnę nałożoną w drodze mandatu karnego (np. przez Policję), stanowiącą dochód budżetowy państwa". Strona wymusza podanie danych do logowania do bankowości internetowej. Ich wpisanie, to najprostszy sposób na utratę dostępu do konta bankowego oraz zgromadzonych na nim środków.