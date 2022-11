Polacy świadomi cyberzagrożeń. Niestety wciąż nie kojarzą ich typów

Warto podkreślić, że 43 proc. polskich użytkowniczek i użytkowników internetu stosuje zupełnie inne hasła do różnych usług internetowych, 28 proc. stosuje zbliżone hasła w niektórych usługach, a tylko nieco ponad 9 proc. wskazuje, że większość ich haseł jest do siebie zbliżona (tworzona według tego samego klucza, różniąca się niuansami). Ponad 12 proc. respondentów deklaruje, że niektóre ich hasła są identyczne, a dokładnie takie same hasła w większości swoich usług stosuje tylko 8 proc. użytkowników.