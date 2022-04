SMS o odcięciu prądu. Energa ostrzega

Wiadomości SMS z informacją o możliwym odcięciu prądu dla budynku trafiają do Polaków nader często. Regularnie powtarzana kampania phishingowa ma na celu uzyskanie dostępu do naszych kont bankowych. Energa zabrała głos w sprawie.

Wiadomości SMS o możliwym przerwaniu dostaw energii w ostatnich miesiącach regularnie trafiają nawet do tych osób, które nigdy nie spóźniły się z terminem opłacenia rachunków. To oczywisty phishing. Mimo to wielu Polaków nie jest świadomych, że wspomniane wiadomości nie pochodzą od prawdziwych dostawców energii.

Głos w sprawie zabrał zespół CERT Energa. Firma przestrzega przed wiadomościami SMS i prosi klientów o zachowanie szczególnej ostrożności. Komunikat spółki jest o tyle ważny, że rozwiewa wszelkie wątpliwości dotyczące podejrzanych SMS-ów o rzekomej niedopłacie i ryzyku odłączenia domu od sieci elektrycznej.

Energa informuje, że nigdy nie wysyła do swoich klientów wiadomości SMS, w których podaje datę odłączenia. Co więcej - firma mówi wprost, że nigdy nie wysyła w tej formie żadnych linków do płatności.

SMS o odłączeniu prądu. Co robić?