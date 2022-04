Sprzęt, na który narzekamy w sieci. Niespodziewani liderzy

Co ciekawe, tweety często nie dotyczyły samych wad urządzeń, a doświadczeń z jego użytkowania. Szeran Millo, dyrektor generalny agencji UX Symetria, zauważa, że błędy popełnia się na poziomie projektowania UX. Klienci często narzekają na tak drobne problemy jak na przykład niewłaściwie umieszczone przyciski.

- Nie musi to oznaczać, że te produkty są tak złe, jak chcieliby tego przeciwnicy firmy z Cupertino. Niemal w każdej kategorii konsumenckiego IT, Apple posiada swojego silnego reprezentanta, i w wielu z nich jest też liderem sprzedaży, bądź jednym z dominatorów rynkowych. Osiąga to, niejednokrotnie oferując, gorzej wyposażony sprzęt -mówi CEO Symetrii.