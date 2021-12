SMS o paczce. Policja ostrzega

W tym roku szczególnie popularne stały się wiadomości SMS o paczce. Oszuści przesyłali do Polaków wiadomości o konieczności dopłaty do paczki, przekierowania jej lub zachęcające do kliknięcia w link pozwalający na śledzenie przesyłki. W rzeczywistości wszystkie praktyki miały prowadzić do przechwycenia naszych wrażliwych danych.