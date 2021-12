SMS o paczce - już prawie każdy słyszał o tej metodzie oszustwa, a wielu z nas już uraczono możliwością przeczytania krótkiej wiadomości mówiącej o śledzeniu paczki lub konieczności dopłacenia do niej, ewentualnie przekierowaniu jej na inny adres. Niestety w wielu przypadkach SMS-y te to próby oszustwa.

Jedna z naszych czytelniczek otrzymała podobną wiadomość. Pani Ewa odebrała SMS , w którym oszust podszywał się pod firmę DHL. Niestety tym razem próba oszustwa zadziałała i odbiorca wiadomości kliknął przesłany link. O tym, że była to zła decyzja, pani Ewa przekonała się bardzo szybko.

Zgodnie z jej relacją, jej telefon stracił możliwość wysyłania oraz odbierania wiadomości SMS i MMS. To jednak był dopiero początek kłopotów. Okazało się, że utraciła też władzę nad innymi funkcjami komórki. Zadzwoniono do niej, by poinformować, że z jej numeru rozsyłane są teraz "SMS-y o paczce".