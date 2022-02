Do naszych czytelników, ale też do dziennikarzy w redakcji, wciąż trafiają SMS-y o rzekomym przelewie przez Blika. Chodzi o stosunkowo nowe oszustwo, które nabiera tempa od końca stycznia i polega na tym samym, co pozostałe typowe ataki - manipulacji, w wyniku której odbiorca wiadomości ma kliknąć załączony link. Oszuści deklarują, że są do odbioru pieniądze, a w tym celu ma być konieczne wypełnienie formularza logowania do banku. To oczywiście nieprawda.