Masz konto w ING Banku Śląskim? Uważaj podczas logowania

ING Bank Śląski ostrzega o nowym oszustwie , w którym ktoś podszywa się pod bank i rozsyła spreparowane SMS-y o rzekomej próbie włamania na konto bankowe . Te wiadomości nie mają związku z rzeczywistością i są tylko pretekstem, by skłonić ofiarę do odwiedzenia załączonego linku. Podobne próby ataków wycelowane w klientów konkretnych banków w ostatnim czasie były także tworzone m.in. z myślą o klientach Santnadera , choć tutaj "nośnikiem" był fałszywy post na Facebooku.

W przypadku SMS-a, który udaje wysłany przez ING Bank Śląski, łącze prowadzi do fałszywej strony logowania do bankowości, gdzie podanie loginu i hasła wiąże się z przesłaniem ich wprost w ręce atakujących. Jeśli ofiara wprowadzi dane, otworzy oszustom furtkę do kradzieży pieniędzy z konta. ING Bank Śląski podkreśla, że sam nigdy nie wysyła do klientów wiadomości z linkami.