W dobie codziennie spotykanych ataków SMS-owych, warto zapisać w telefonie numer +48799448084. Jest to bezpośredni kontakt do specjalistów z CERT Polska, którym można przesłać podejrzaną wiadomość, by została poddana analizie. To darmowe, a przy okazji może pomóc innym.

Fałszywe SMS-y codziennie przychodzą do dziesiątek, jak nie setek Polaków, ale nie każdy wie, czy dana wiadomość jest autentyczna. Można zaufać intuicji, dotrzeć do wiadomości o konkretnej kampanii, o czym na dobrychprogramach informujemy na bieżąco lub przesłać SMS specjalistom do sprawdzenia. Do tego służy wymieniony numer 799 448 084. To kontakt do analityków z grupy CERT.

O istnieniu tej metody zgłaszania podejrzanych SMS-ów przypomniała niedawno na Instagramie nadkom. Małgorzata Sokołowska. Aby przekazać podejrzanego SMS-a do analizy, wystarczy wysłać go na numer +48799448084, dlatego wygodnie jest mieć go w książce telefonicznej. W praktyce najłatwiej będzie przekazać daną wiadomość do nowego odbiorcy, nie zmieniając jej treści - kluczowy może być każdy znak.

CERT Polska analizuje każde otrzymane zgłoszenie, ale warto wiedzieć, że są pewne ograniczenia. Z jednego numeru można przesłać do analizy maksymalnie 3 SMS-y w ciągu 4 godzin. Warto także pamiętać, by nie zgłaszać SMS-ów Premium. Numer CERT-u służy wyłącznie do zgłaszania prób phishingu lub wiadomości zachęcających do instalacji podejrzanych aplikacji.