SMS o rachunku za energię. Uważaj na "niedopłatę"

W wiadomości SMS znajduje się link, dzięki któremu pozornie można wykonać szybką płatność. Jednak strona, do której prowadzi, jest fałszywa i ma na celu wykradzenie danych logowania do banku bądź numerów kart płatniczych. To prowadzi do kradzieży środków z konta, dlatego też każdorazowo warto sprawdzać adres www strony, gdzie podaje się swoje dane logowania do bankowości. Tego typu oszustwa SMS zazwyczaj występują falami, a ich nasilenie obserwujemy w różnych okresach w ciągu roku.