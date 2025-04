Zgłoszenia od czytelników. Dziwne telefony z numerów +34 lub +44

Nasi czytelnicy odbierają połączenia z nieznanych numerów +34 oraz +44 . To telefony zarejestrowane w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Wszystko wskazuje na to, że są właśnie wykorzystywane przez oszustów na pierwszym etapie przekrętu, którego kluczowy element zostanie zrealizowany przez WhatsAppa .

Zakładamy, że spełnienie tej prośby poskutkuje rozmową w komunikatorze, w której nadawca będzie sugerował możliwość łatwego zainwestowania pieniędzy lub podszywał się pod znajomego czy najbliższą rodzinę. To analogia do znanego wyłudzenia z SMS-em "do mamy" , które również kończy się na WhatsAppie i próbie wyłudzenia kodu Blik.

Nawiązywanie kontaktu przez WhatsAppa z nieznajomymi co do zasady nie będzie prowadziło do niczego dobrego, a przez nieuwagę i łatwowierność można stracić pieniądze. Analogia do oszustwa na "SMS do mamy" nie jest przypadkowa - tutaj także kontakt zaczyna się od wezwania przez obcą osobę do komunikacji przez WhatsAppa. Różna jest tylko forma. W opisywanych tu przypadkach nowością jest wykorzystanie syntezatora mowy lub nagranego głosu lektora i połączenia głosowego.