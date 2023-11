SMS o sprzedaży przedmiotu: "Klient zapłacił za Twój towar"

Łącze umieszczone w wiadomości SMS zwykle prowadzi bowiem do spreparowanego serwisu szybkich płatności, gdzie pod pretekstem tytułowego odebrania środków pieniężnych, odbiorca SMS-a proszony jest o zalogowanie się na swoje konto bankowe lub podanie kompletu danych z karty płatniczej . Takie działanie prowadzi wyłącznie do przekazania loginu i hasła oszustom, którzy w tle sami spróbują chwilę potem zalogować się na autentyczne konto w banku ofiary i podejmą próbę kradzieży pieniędzy .

Jak regularnie ostrzega m.in. CERT Polska i Policja, wszystkie SMS-y tego rodzaju należy co do zasady traktować jako podejrzane . Pomijając konkretne wiadomości, sam fakt proszenia o podjęcie jakichkolwiek działań celem odebrania płatności jest absurdalny - żadna platforma sprzedażowa nie funkcjonuje w ten sposób, a do wykonania przelewu na konto odbiorcy nie jest potrzebne jakiekolwiek jego działanie , zwłaszcza polegające na logowaniu się z użyciem hasła przez przeglądarkę.

Poza chłodnym podejściem do wszystkich tego typu wezwań za pośrednictwem SMS-ów, polecamy korzystać z uruchomionego niedawno numeru 8080, dzięki któremu można przekazać wiadomość do specjalistów z CERT Polska. Tam zostanie przeanalizowana pod kątem bezpieczeństwa, co docelowo może pomóc zwiększyć bezpieczeństwo innych osób, do których wysyłka podobnych SMS-ów może zostać później zablokowana, a strony docelowe usunięte z internetu.