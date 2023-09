"Po minucie dostałam SMS". Pani Wiktoria zwęszyła podstęp

Pani Wiktoria zgłosiła się do nas opisem klasycznego przypadku "oszustwa na OLX" . Ktoś podszywa się pod nazwę serwisu i wysyła fałszywe SMS-y informujące o rzekomej sprzedaży przedmiotu i możliwości odebrania środków, zaplanowania dostawy kurierem, bądź pobrania potwierdzenia. Załączone w SMS-ach linki prowadzą rzecz jasna do spreparowanych formularzy logowania, za pośrednictwem których oszuści zdobywają login i hasło do bankowości elektronicznej ofiary , a w konsekwencji - kradną pieniądze.

"Gdy już wystawiłam ogłoszenie, po minucie dostałam SMS, że ktoś kupił i opłacił przedmiot - nie zastanowiłam się, że może to być próba oszustwa, dlatego weszłam w link" - tłumaczy pani Wiktoria. "Gdy kazano mi się zalogować do banku, od razu z tego wyszłam i zaczęłam czytać artykuły, bo to nie było normalne. Zaczęłam dostawać kolejne wiadomości" - dodaje. Pierwsza wiadomość SMS (z kodem do weryfikacji konta) dotarła do naszej czytelniczki zaledwie minutę po wystawieniu ogłoszenia w sieci.