SMS od "OIX". Najlepiej od razu usuń

Wiadomości SMS z fałszywymi linkami to jedna z najpopularniejszych form atakowania nieświadomych zagrożenia użytkowników. Nadawca próbuje zdobyć zaufanie odbiorcy (tutaj stosując nazwę nadawcy "OIX" w nadziei, że odbiorca szybko przeczyta to jako "OLX") i zachęcić go do kliknięcia spreparowanego łącza w treści, na przykład pod pretekstem otrzymania pieniędzy za rzekomo sprzedany przedmiot na aukcji.