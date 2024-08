SMS od dziecka? Tak działają oszuści

Wraca popularne oszustwo z wykorzystaniem frazy "Hej mamo" w wiadomości SMS. Internetowi oszuści rozsyłają wiadomości, podając się za dziecko adresata i zachęcając do kontaktu za pośrednictwem komunikatora WhatsApp. Jest to wstęp do wyłudzenia pieniędzy od adresata wiadomości.