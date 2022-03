SMS z numeru 732232987. To nie jest oszustwo

Nasza czytelniczka Krystyna zgłosiła nam obawy co do właśnie takiego SMS-a. Wiadomość otrzymała z numeru +48732232987, a lakoniczna treść może sugerować, że jest to przekręt i podszywanie się pod firmę Google, zwłaszcza, że w treści znalazł się skrócony link - z założenia podejrzany. Takie same wnioski wyciągają inne osoby, które komentują w serwisie ktoto.info SMS-y otrzymywane z powyższego numeru.

Jest to jednak nieporozumienie, bowiem SMS jest autentyczny i stanowi element procedury aktualizacji informacji o numerze telefonu użytkownika konta Google. Co ciekawe, z tej metody można zrezygnować, ale prawdopodobnie mało kto się na to decyduje, przez co wiadomość może trafić w praktyce do niemal każdego właściciela Androida. Co więcej, SMS niekoniecznie zostanie odebrany. Smartfon może go także sam wysłać.

Skrócony link prowadzi z kolei do pomocy technicznej Google'a, gdzie można przeczytać o szczegółach całej procedury. Nie zmienia to jednak faktu, że tak przygotowana treść wiadomości SMS pozostaje zaskakująca, szczególnie w dobie wielu oszustw tego rodzaju. Co więcej, Google przyznał niegdyś, że treść wiadomości może budzić niesłuszne podejrzenia i zostanie wkrótce zmieniona. To deklaracja z grudnia... 2019 roku, co dokładniej opisywał serwis Niebezpiecznik.

Wymieniony w niniejszym tekście numer +48732232987 nie jest jedynym, z którego można dostać wiadomość od Google'a. Wykorzystywane są także inne numery, ale Google nie podaje oficjalnie ich listy. Co najważniejsze, otrzymaną lub wysłaną wiadomość można po prostu zignorować, w praktyce ma wyłącznie charakter informacyjny.