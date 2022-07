Sprytna kampania phishingowa. Chcą danych do twojego konta

Na skrzynki pocztowe Polaków przesyłane są wiadomości, które zawierają tylko link do OneDrive. Pozwala on na pobranie spakowanego archiwum. W nim znajduje się kolejne archiwum i plik z hasłem, który umożliwia jego odszyfrowanie. Rozpakowanie drugiego z plików sprawi, że na naszym komputerze udostępniony zostanie złośliwy plik wykonywalny o rozszerzeniu .scr. Jego uruchomienie będzie się wiązać z zainstalowaniem oprogramowania typu malware.

Jest to wirus z rodziny Redline Stealer. Głównym zadaniem tego typu oprogramowania jest kradzież danych uwierzytelniających, które są zapisane na komputerze. Stanowi to duże zagrożenie w kontekście m.in. bankowości elektronicznej, czy dostępu do skrzynek mailowych.