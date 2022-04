Zarobki do 50 tys. Potrzebni specjaliści od cyberbezpieczeństwa

Jak wynika z raportu PARP, cyberprzestępcy w 2021 roku działali prężnie. W skali Europy liczba cyberataków w minionym roku była aż o 68 proc. wyższa, niż miało to miejsce w roku 2020. Zgodnie z przytaczanymi danami, firmy mogły być atakowane przez internet średnio co 11 sekund, co tylko pokazuje, z jaką skalą działań mieliśmy do czynienia.