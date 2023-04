Musk kupił tysiące kart graficznych. Po co mu one?

Wystarczy spojrzeć na wysiłki Microsoftu, Google’a i innych gigantów. Nie ma wątpliwości: sztuczna inteligencja to najważniejsza technologia w 2023 roku. Elon Musk nie chce zostać w tyle i coraz więcej wskazuje na to, że wiąże z AI poważne plany. Zimą zatrudnił w Twitterze kilku ekspertów z firmy DeepMind, a teraz wewnętrzny projekt związany ze sztuczną inteligencją posuwa się poważnie do przodu.