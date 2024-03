Facebook zmienił algorytm. Chętniej obejrzysz proponowane filmy

Facebook dostrzegł potencjał w sztucznej inteligencji jako elemencie algorytmu proponującego materiały wideo konkretnym użytkownikom. Choć wydaje się co najmniej zaskakujące, że elementy AI nie były przy tym wykorzystywane już wcześniej, tak właśnie wynika ze stanowiska szefa rozwoju Facebooka, Toma Alisona, które przytacza serwis Engadget . Dzięki AI propozycje rolek są na tyle bardziej trafne, że użytkownicy znacznie chętniej je oglądają. To samo lada moment ma dotyczyć filmów.

Jak podaje Facebook, testowe wdrożenie AI do algorytmu proponującego rolki poskutkowało średnim czasem oglądania materiałów wyższym o 8-10 proc. Wnioski są proste - sztuczna inteligencja efektywniej "uczy się" wzorców i proponuje lepiej dopasowane treści użytkownikom Facebooka, niż robił to wcześniejszy algorytm. W dłuższej perspektywie taka zmiana powinna się także przełożyć na większe zadowolenie z korzystania z serwisu, który jest po prostu ciekawszy dla odbiorcy.

Co ciekawe, dotychczas Facebook wykorzystywał niezależne od siebie algorytmy proponowania treści wykorzystywane do rolek, filmów, postów czy treści z grup. Po zauważeniu potencjału AI, do proponowania treści ma być stosowany ten sam algorytm wykorzystujący sztuczną inteligencję. W praktyce może to oznaczać nagłą odmianę w jakości treści widocznych na Facebooku, które przez wiele osób uważane są za niedokładnie dopasowane do faktycznych zainteresowań danej osoby.