Sztuczna inteligencja. Tak wpłynie na branżę IT

Odpowiedź na to, jak najnowsze technologie pracujące w oparciu o m.in. uczenie maszynowe wpłyną na bezpieczeństwo danych i przyszłość wybranych zawodów przygotowała firma Progress. Eksperci zwracają uwagę na automatyzację wykonywanych zadań, wzrost produktywności i pojawienie się nowych miejsc pracy.

Oszczędność czasu pracowników i wykorzystywanych przez nich zasobów. To jeden z argumentów przemawiających za używaniem narzędzi jak Chat GPT w przedsiębiorstwach. Zgodnie z raportem firmy Progress, która powołuje się na badania firmy sortlist, "pracodawcy przewidują średni wzrost wydajności na poziomie 74 proc." po wdrożeniu uczenia maszynowego do obsługi powtarzalnych czynności.

Sztuczna inteligencja ma też zagwarantować specjalistom IT więcej czasu na pracę nad złożonymi i strategicznymi inicjatywami. Mowa w tym miejscu m.in. o rozbudowie systemów opartych o SI i zarządzanie nimi.

Dostęp do Chat GPT jest możliwy nie tylko za pośrednictwem strony internetowej jego producenta. Inteligentny bot jest też elementem popularnej przeglądarki Microsoft Edge. Dodatkowo Chat GPT można zintegrować z systemami wewnętrznymi firm poprzez interfejs API. To daje szansę na dostosowanie bota do konkretnych potrzeb przedsiębiorstwa, a w efekcie zwiększenie satysfakcji klienta i budowanie jego lojalności względem firmy.