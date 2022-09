Tajemnica emotikony marchewki. Używają jej, by oszukać algorytm Facebooka

Algorytm, którego platforma należąca do Meta używa do moderacji, ma tendencję do skupiania się na słowach, a nie obrazach. Antyszczepionkowcy najwyraźniej podłapali ten sposób na oszukanie Facebooka i wykorzystują go do udostępniania błędnych informacji na temat COVID-19. Podobne treści wykorzystujące emoji w celu oszukania algorytmu pojawiają się również m.in. na Twitterze czy Reddicie.