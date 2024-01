Telefon z PKO BP? Lepiej sprawdź dwa razy

Cyberprzestępcy nagminnie podszywają się pod banki. Próbują w ten sposób wzbudzać zaufanie u swoich potencjalnych ofiar, a także nakłonić je do dzielenia się z danymi, które mogą być szczególnie cenne. Pozyskane w ten sposób informacje na temat karty płatniczej czy bankowości internetowej mogą posłużyć oszustom do przejęcia dostępnych na naszym koncie środków.

Oszuści często starają się wzbudzić zaufanie, podając nasze imię i nazwisko, a nawet adres zamieszkania. CyberRescue ostrzega, by w przypadku otrzymania telefonu o rzekomym zaciągnięciu kredytu na "nasze" konto, powinniśmy rozłączyć się i zadzwonić na infolinię banku, korzystając z ręcznie wpisanego numeru telefonu ze strony internetowej instytucji. Warto to zrobić, nawet jeśli widzimy, że oszust dzwoni do nas z oficjalnego numeru banku. Działanie to jest możliwe dzięki metodzie znanej jako spoofing.