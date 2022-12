Dzwoni telefon z banku? Uważaj na spoofing

Jeśli dzwoni do ciebie ktoś, kto podaje się za konsultanta z banku, możesz mieć do czynienia ze spoofingiem telefonicznym. To popularne oszustwo, w ramach którego atakujący podszywają się pod autentyczne infolinie bankowości (i nie tylko), a następnie manipulują rozmową tak, by docelowo ukraść pieniądze z konta.

Gdy na ekranie telefonu pojawia się prawdziwy numer kontaktowy infolinii banku lub innej instytucji finansowej, nie oznacza to niestety, że mamy do czynienia z autentycznym konsultantem. Atakujący wykorzystują możliwość zmiany parametru CallerID, dzięki czemu podszywają się pod autentyczne numery między innymi z banków i oszukują swoje ofiary. Cały proces prowadzi do kradzieży pieniędzy z konta.

Spoofing telefoniczny można poznać przede wszystkim po treści samej rozmowy. Dzwoniący będzie starał się przekonać rozmówcę, że konieczne jest szybkie działanie na jego koncie bankowym w związku z jakimś zagrożeniem. Najczęściej jest wówczas mowa o nieautoryzowanym dostępie i rzekomym zablokowaniu przez bank jakichś operacji. Nie jest to zasadą, ale często atakujący w ten sposób mają wschodni akcent.

Rozmówca będzie się starać pozyskać od ofiary login i hasło wprost lub zachęcać do instalacji oprogramowania do zdalnego dostępu do komputera. Można się spodziewać, że padną nazwy takich programów jak AnyDesk czy TeamViewer - aplikacji powszechnie wykorzystywanych np. na potrzeby pracy zdalnej, ale niemających żadnego związku z pomocą konsultanta z bankowości. Gdy padnie propozycja ich instalacji, można mieć pewność, że rozmowa to próba wyłudzenia pieniędzy.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

20 lat serwisu dobreprogramy - relacja z Fabryki Norblina

Jeśli więc podczas rozmowy padną słowa o zagrożeniu pieniędzy i konieczności szybkiego podjęcia odpowiednich kroków, nie warto ich bagatelizować, ale co do zasady - lepiej się rozłączyć. Następnie warto samodzielnie zadzwonić do banku i opowiedzieć szczegóły związane z poprzednim telefonem. Dzwoniąc samodzielnie na infolinię bankowości, mamy pewność, że połączymy się z właściwym miejscem.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl