Telewizja DVB-T2/HEVC od 28 marca w pierwszych domach. Sprawdź swój TV

Standard DVB-T2/HEVC już 28 marca stanie się jedyną opcją odbioru cyfrowej telewizji naziemnej w pierwszych województwach. To początek końca procesu migracji na nowy standard, do którego przygotowania trwały miesiącami. Do odbioru DVB-T2 niezbędny jest właściwy telewizor lub dekoder.