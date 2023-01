To może być twój "znajomy". W tym konkursie wygrają tylko oszuści

Wyłudzanie danych logowania do portalu Facebook za pomocą przejętych kont już niebawem może stać się prawdziwą plagą. Zespół CSIRT NASK właśnie zaobserwował nową kampanię phishingową, mającą na celu pozyskanie danych logowania do Facebooka.

Cyberprzestępcy za pomocą przejętych już wcześniej kont rozsyłają wiadomości poprzez komunikator Messenger do kontaktów z listy znajomych. W ich treści znajduje się prośba o pomoc w wygraniu konkursu poprzez oddanie swojego głosu. Problem w tym, że taką wiadomość możemy dostać nawet od naszego znajomego, który wcześniej dał się nabrać oszustom i utracił dostęp do swojego konta.

Na końcu wspomnianej wiadomości znajduje się link prowadzący do rzekomego głosowania. W rzeczywistości łącze przekierowuje do strony podszywającej się pod portal Facebook, na której pojawia się panel logowania do serwisu. Wprowadzone tam dane są widoczne dla przestępców i mogą im posłużyć do przejęcia konta społecznościowego potencjalnej ofiary.