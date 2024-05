Trojan Grandoreiro w e‑mailach. Kradnie dane logowania do banku

Trojan bankowy Grandoreiro obserwowany jest od marca 2024 roku, po tym jak w styczniu przestał być powszechnie stosowany po pozornym usunięciu z sieci. Dzisiaj pomaga atakującym wykradać dane logowania do przeszło 1,5 tys. banków na świecie - głównie w Centralnej i Południowej Ameryce, ale także innych częściach świata, w tym Europie - podaje The Hacker News . Mapa odnotowanych ataków jednoznacznie wskazuje również na obecność Grandoreiro w Polsce.

W ten sposób Grandoreiro trafia do komputera ofiary. Po instalacji atakujący zyskują możliwość zdalnego kontrolowania systemu, w tym odczytywania danych z Outlooka, by wykorzystać skrzynkę e-mail ofiary do atakowania kolejnych osób. Przejęcie komputera pozwala również pozyskać dane logowania do bankowości internetowej szeregu banków na całym świecie. To oczywiście otwarcie drogi do kradzieży pieniędzy z konta.