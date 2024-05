Wiadomość z prośbą o ofertę. W załączniku AgentTesla

O zagrożeniu ostrzega CERT Orange Polska. Wiadomość to krótki e-mail wysłany rzekomo przez pana Błażeja z firmy Colliers, w którego temacie znajduje się sugestia, że chodzi o zapytanie ofertowe. Jego treść ma się znajdować w załączniku. To archiwum RAR, w którym rozsyłany jest skrypt VBS prowadzący do uruchomienia PowerShella. Ten łączy się z chmurą i z Dysku Google pobiera zainfekowane oprogramowanie.