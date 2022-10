"Trzymajcie się z dala od WhatsAppa". Pavel Durov krytykuje konkurencję

Apel do użytkowników pojawił się we wpisie na Telegramie, w którym Durov tłumaczy, że w jego opinii WhatsApp od kilkunastu lat służy jako narzędzie do inwigilacji. Podkreśla przy tym, że nie chce w ten sposób nakłaniać ludzi do instalacji Telegramu, bo jak twierdzi, jego komunikator nie wymaga dodatkowej promocji. Możecie używać dowolnej aplikacji do wiadomości, ale trzymajcie się z daleka od WhatsAppa – to narzędzie do inwigilacji od 13 lat" - pisze wprost założyciel Telegramu.