Ukradli jej 260 tys. zł. Wrócili i ukradli więcej

Co gorsza, wcale nie był to koniec jej problemów. Niedługo po tym, jak 53-latka straciła ponad ćwierć miliona złotych, zgłosili się do niej "prawnicy", którzy mieli pomóc w odzyskaniu utraconych środków. Jak można się domyślić, ich intencją nie była pomoc, a wręcz przeciwnie.