Ukraińscy hakerzy podszywali się pod kobiety. To pozwoliło im namierzyć Rosjan

Brytyjski dziennik Financial Times zwrócił uwagę na jedną z akcji ukraińskich hakerów, którzy postanowili udawać atrakcyjne kobiety, aby pomóc rodzimej armii namierzać rosyjskich żołnierzy. Hakerzy nawiązywali z nimi kontaktach w mediach społecznościowych, w tym na cieszącym się dużą popularnością wśród Rosjan Telegramie. Najprawdopodobniej po krótkiej wymianie zdań "kobiety" prosiły o przesłanie zdjęć. O to właśnie chodziło hakerom, którzy zaznaczyli, że Rosjanie bardzo chętnie dzielili się swoimi fotografiami.

Właśnie dlatego od początku wojny w Ukrainie Wojsko Polskie i inne instytucje apelowały do Polaków, aby nie udostępniali zdjęć i filmów pokazujących transporty sprzętu wojskowego, czy miejsc, w którym on się znajduje. Niosło to ze sobą ryzyko, że takie informacje trafią w ręce wywiadów rosyjskiego i białoruskiego, co pozwoli obcym analitykom zwiększyć wiedzę o dyslokacji armii, przemieszczaniu konkretnych jednostek, ich liczebności, prowadzonych działań, posiadanym sprzęcie wojskowym czy właśnie wspomnianych metadanych.