Ukraińska grupa cyberprzestępcza rozbita przez Europol. Przywódca aresztowany

Rozbitej już grupie przypisuje się co najmniej 1,8 tys. ataków typu ransomware , w wyniku których spowodowano straty liczone w setkach milionów euro, jak podaje Europol . Ofiarami padały przede wszystkim ważne organizacje i duże korporacje międzynarodowe w przeszło 70 krajach. Niewykluczone, rzecz jasna, że udanych ataków było więcej.

W akcję zaangażowane zostały organy ścigania i organy sprawiedliwości z kilku krajów. Obok ukraińskiej Prokuratury Generalnej i Policji Narodowej, były to między innymi: francuska Policja Krajowa, niemiecka Prokuratura w Stuttgarcie, holenderska Policja Krajowa, norweska Służba Dochodzeniowo-Śledcza, szwajcarska prokuratura i policja oraz FBI i inne amerykańskie służby. Współpracę pomiędzy nimi ułatwiał Eurojust, który zorganizował 12 spotkań koordynacyjnych.

Wspólny zespół dochodzeniowo-śledczy został powołany do życia we wrześniu 2019 r. Pierwsza runda aresztowań nastąpiła dwa lata później. Teraz zaś, po upływie kolejnych dwóch lat, udało się zamknąć sprawę, doprowadzając do zatrzymania najważniejszych osób w tej cyberprzestępczej grupie.