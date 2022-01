Uwaga na oszustów. Co drugi Polak zetknął się z cyberprzestępstwami

Tego rodzaju poradnik, we współpracy z CyberRescue, przygotował także mBank. Internauci mogą dzięki niemu poznać najpopularniejsze oszustwa, z jakimi można ostatnio zetknąć się w sieci oraz dowiedzieć się, jak uchronić się przed zostaniem ich ofiarą.

Autorzy kampanii zwracają uwagę, by przed wysłaniem komukolwiek pieniędzy, zawsze sprawdzać do kogo faktycznie trafią. Samo upewnienie się, że wiadomość i faktura pochodzą od znanej nam firmy może nie wystarczyć - konieczne jest także porównanie numeru konta podanego na dokumencie z tym, jakiego dane przedsiębiorstwo faktycznie używa. Dzięki temu możemy uniknąć oszustwa i wysłania pieniędzy do cyberprzestępców.