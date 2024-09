Ważne ostrzeżenie CSIRT KNF. Dotyczy wszystkich

Przestępcy tworzą fałszywe sponsorowane posty, które w efekcie trafiają do dużych grup odbiorców. Zwykle w treści pojawia się opis tragicznej sytuacji powodziowej, która ma ruszać za serce i zachęcić do kliknięcia linku, gdzie możliwe jest dokonanie wpłaty. Niestety w tym przypadku jest to tylko żerowanie na ludzkich emocjach. Nieświadomy zagrożenia użytkownik trafia na stronę spreparowanej zbiórki pieniędzy, gdzie zostaną od niego wyłudzone dane karty płatniczej i w konsekwencji oszczędności.