Ważny komunikat ws. profilu zaufanego. Ministerstwo przypomina

Profil zaufany to narzędzie, które umożliwia szybki i bezpieczny kontakt z urzędami. Według danych Ministerstwa Cyfryzacji korzysta z niego już ponad 14 milionów Polaków.

Profil zaufany jest ważny przez trzy lata od dnia potwierdzenia. W każdej chwili można jednak przedłużyć jego ważność. Warto to zrobić, ponieważ profil zaufany umożliwia korzystanie ze wszystkich dostępnych e-usług publicznych. W praktyce pozwala on na zaoszczędzenie czasu, dzięki możliwości załatwienia sprawy urzędowej bez konieczności odwiedzania danego urzędu.

Za pośrednictwem profilu zaufanego można składać podania, wnioski, odwołania czy skargi bez konieczności drukowania dokumentu, ręcznego podpisywania go i wysyłania pocztą.

Ważność profilu zaufanego wynosi trzy lata od dnia potwierdzenia. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina o terminowym przedłużeniu ważności, ponieważ proces ten jest bardzo łatwy, a pozwoli na uniknięcie późniejszych komplikacji z ponowną aktywacją profilu zaufanego. Ministerstwo przygotowało instrukcję, która tłumaczy, jak należy to zrobić.

Aby przedłużyć ważność profilu zaufanego, należy zalogować się do niego na stronie pz.gov.pl. W następnym kroku w panelu "Profil zaufany" wejdź w "Szczegóły profilu" i wybierz "Przedłuż ważność lub zmień dane". W przypadku logowania się do usługi za pomocą bankowości elektronicznej po przedłużeniu ważności profilu zniknie jego powiązanie z kontem bankowym.

Metoda autoryzacji przy składaniu podpisu zaufanego i przy logowaniu się profilem zaufanym zmieni się na SMS z jednorazowym kodem lub push w aplikacji mObywatel , jeśli ten sposób weryfikacji był wcześniej w użyciu. Jeżeli użytkownik woli jednak ponownie powiązać swój profil zaufany z bankowością elektroniczną, to w zakładce Szczegóły profilu musi wybrać opcję Zmień dostawcę tożsamości na bank.

Jeśli nie pamiętasz swojego loginu, możesz skorzystać z opcji przypomnienia go. W tym celu odwiedź stronę pz.gov.pl, wybierz opcję "Zaloguj się", a następnie kliknij odnośnik "Nie pamiętam nazwy użytkownika", który znajduje się pod polem do wpisania nazwy użytkownika lub adresu e-mail. Po podaniu adresu e-mail, który został użyty w trakcie zakładania profilu zaufanego i kliknięciu "Przypomnij", na ów adres wysłana zostanie nazwa użytkownika.

Jeśli nie pamiętasz swojego hasła, możesz postępować podobnie. Na stronie profilu zaufanego, po wybraniu opcji "Zaloguj się", należy kliknąć odnośnik "Nie pamiętam hasła". Po podaniu nazwy użytkownika i numeru PESEL, odnośnik do resetowania hasła zostanie wysłany na e-mail przypisany do profilu zaufanego. Po jego otwarciu należy ustalić nowe hasło i zapisać. Potem na telefon przypisany do profilu zaufanego powinien przyjść SMS z kodem autoryzacyjnym, który pozwala na zatwierdzenie nowego hasła.