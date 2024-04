Łatwiejszy kontakt z urzędem. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina

Jak podkreśla Ministerstwo Cyfryzacji, dane podane do RDK są bezpieczne. Po ich zostawieniu urzędnik, zamiast wysyłać pisma, może zadzwonić, wysłać e-mail lub wiadomość SMS do obywatela, co przyspiesza załatwianie spraw w placówkach. Jak czytamy w komunikacie, z usługi tej korzysta już 14 mln obywateli, a w samym 2024 r. do RDK dopisało się 600 tys. osób.