Na ten moment funkcja jest na wczesnym etapie rozwoju i dostępna wyłącznie dla wtajemniczonych w ramach testowej edycji WhatsAppa na iOS-a . Z opcji, do których udało się już teraz dotrzeć wynika, że każdej społeczności zostanie przypisana nowa rozmowa grupowa z ogłoszeniami, w ramach której będzie można komunikować się ze wszystkimi członkami grup przypisanych do danej społeczności.

Nie jest to jedyna opcja, która w najbliższym czasie trafi do WhatsAppa, a dotyczy rozmów grupowych. Niedawno informowaliśmy także o nadchodzących dodatkowych uprawnieniach administratorów, którzy po zmianach będą mogli usuwać także cudze wiadomości z czatu. W praktyce zyskają w ten sposób narzędzie do moderacji, co pomoże utrzymać właściwy poziom burzliwych konwersacji.