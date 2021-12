WhatsApp: założyłeś rozmowę grupową? Dostaniesz więcej władzy

Założyciele rozmów grupowych w WhatsAppie w praktyce zyskają więc możliwość cenzurowania całej rozmowy. Może to budzić mieszane uczucia. Z jednej strony chodzi o bezpieczeństwo i czuwanie nad utrzymywaniem założonego poziomu całej konwersacji, z drugiej - może prowadzić do nadużyć i niesprawiedliwego traktowania rozmówców.

Niestety na tę chwilę nie wiadomo kiedy rozszerzone usuwanie wiadomości dla adminów trafi do szerszych testów, a finalnie do stabilnego wydania WhatsAppa. Mając na uwadze dotychczasowe tempo wdrażania podobnych nowości przez twórców, trudno to nawet oszacować - dla przykładu dodanie ciemnego motywu do WhatsAppa od wstępnego sygnału w wersji beta zajęło ponad rok.