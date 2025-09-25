WhatsApp wprowadza tłumaczenia. Na polski też, ale jest haczyk
WhatsApp udostępnił nową funkcję tłumaczenia wiadomości w rozmowach. Rozwiązanie ma ułatwić komunikację osobom posługującym się różnymi językami. Na start obsługiwanych jest 19 języków i można wśród nich znaleźć polski, ale nie na każdej platformie.
WhatsApp wprowadził do aplikacji narzędzie do tłumaczenia wiadomości. Nowa opcja pozwala przełamywać bariery językowe w codziennej komunikacji. W praktyce dzięki tej opcji mogą ze sobą rozmawiać dwie osoby z różnych krajów, nie znając wspólnie żadnego języka. Na początek obsługiwanych jest 19 języków, w tym polski, ale jest tu jeden haczyk.
Aby skorzystać z tłumaczenia, wystarczy przytrzymać wiadomość w obcym języku i wybrać opcję "Tłumacz". Użytkownik może wskazać język źródłowy lub docelowy oraz pobrać go na przyszłość. Funkcja działa zarówno w rozmowach indywidualnych, grupowych, jak i w aktualizacjach Kanałów. Dzięki temu użytkownicy mogą swobodnie rozmawiać bez względu na język rozmówcy.
Dla osób korzystających z Androida przygotowano dodatkową opcję automatycznego tłumaczenia całych wątków czatu. Wszystkie nowe wiadomości w takiej rozmowie będą tłumaczone automatycznie na język użytkownika. Tłumaczenia odbywają się bezpośrednio na urządzeniu użytkownika, co zapewnia ochronę prywatności. WhatsApp deklaruje, że nie ma dostępu do treści tłumaczonych wiadomości w czatach.
Nowa funkcja jest wdrażana stopniowo na Androidzie i iPhone'ach. Niestety w tym przypadku funkcjonalność nie jest identyczna dla obydwu platform. Użytkownicy Androida mają dostęp do sześciu języków, a na iPhone'ach dostępnych jest wspomnianych 19 języków (i tylko tutaj na tę chwilę można znaleźć polski). Kolejne języki pojawią się w przyszłości. Można też bezpiecznie założyć, że docelowo język polski pojawi się również w przypadku WhatsAppa na Androida.
Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl