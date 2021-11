Chociaż Meta stara się odwołać od, jej zdaniem, niesprawiedliwego orzeczenia IDPC, firma i tak została zmuszona do aktualizacji polityki prywatności obowiązującej użytkowników aplikacji WhatsApp. Co istotne, osoby korzystające z programu, nie będą musiały podejmować żadnego działania.

Nie jest to jedyny tego rodzaju proces związany z Metą. Chociaż węgierski Sąd Najwyższy dopiero co oddalił zastrzeżenia tamtejszego Urzędu ds. Ochrony Konkurencji, to kontrowersje związane z usługami oferowanymi przez firmę ciągle narastają. W obu przypadkach odpowiednie organy zwróciły uwagę na kwestie prywatności użytkowników czy brak szczegółowego przekazania im informacji na temat możliwości wykorzystania ich danych.