Wiadomość o paczce. "Dostawa wstrzymanej przesyłki"

Naturalnie taki e-mail to phishing i nie ma związku z prawdziwą komunikacją prowadzoną przez Pocztę Polską. Oszuści regularnie wykorzystują wizerunek znanych marek , by wzbudzić w ten sposób zaufanie potencjalnego odbiorcy i poczucie konieczności szybkiego działania, aby uniknąć kłopotów. W taki sam sposób realizowane są dwie akcje phishingowe , w których wykorzystywany jest wizerunek PKO BP.

W wiadomości, która trafiła do naszego czytelnika widać wezwanie do "planowania dostawy", co ma umożliwić odbiór rzekomej paczki dostarczanej przez Pocztę Polską. Komunikat nie ma żadnego związku z rzeczywistością, a jego odbiorca może nawet w danej chwili nie czekać na żadną paczkę. Jeśli odbiorca kliknie link, zostanie najpewniej przeniesiony do fałszywego formularza, gdzie wyłudzane są przynajmniej dane osobowe.