Poczta Polska: uwaga na SMS-y z numerów +33 i +63

Wiadomości SMS nie mają żadnego związku z rzeczywistymi przesyłkami realizowanymi przez Pocztę Polską. Są one jedynie próbą wyłudzenia danych i pieniędzy od obywateli. Wiadomości te często zawierają informację o rzekomym braku możliwości dostarczenia przesyłki i są generowane z zagranicznych numeracji, takich jak francuskie +33 czy filipińskie +63 . W treści wiadomości znajduje się link, który po kliknięciu przekierowuje odbiorcę do strony wyłudzającej dane.

Osoby, które otrzymają wiadomość, w której nadawca podszywa się pod Pocztę Polską, proszone są o zgłoszenie tego do CERT Poczta Polska , przesyłając SMS na adres incydent@poczta-polska.pl. Dzięki temu Poczta będzie mogła ostrzec innych użytkowników sieci oraz zgłosić zablokowanie fałszywej strony do odpowiednich służb.

Aby zweryfikować otrzymaną wiadomość SMS, można przesłać ją na numer 8080 udostępniony przez CERT Polska . W odpowiedzi zgłaszający otrzyma informację, czy wiadomość jest prawdziwa lub ma do czynienia z oszustwem i próbą wyłudzenia danych.

Poczta przypomina także, że prawidłowy adres strony Poczty Polskiej to: poczta-polska.pl, a adres do śledzenia przesyłek: emonitoring.poczta-polska.pl oraz apeluje, aby stosować podstawowe zasady bezpieczeństwa na co dzień: