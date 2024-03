Wiadomość SMS o paczce. Każdy może taką dostać

SMS o paczce i konieczności dopłaty niewielkiej kwoty do zamówienia może trafić do każdego. Od kilku dni obserwujemy świeżą falę ataku, w którym ktoś podszywa się pod firmę DHL i deklaruje, że niezbędne jest uiszczenie 9,99 zł za etykietę paczki. Taki SMS dotarł już do kilku naszych czytelników.